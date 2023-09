Kate Moss? Uno choc, ecco il suo volto: come è stata paparazzata

15 settembre 2023 a

"Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza", cantava Lorenzo De' Medici riprendendo un verso del poeta latino Orazio: "Carpe diem", cogli l'attimo. Il tempo passa per tutti, figuriamoci per chi un tempo occupava le più prestigiose copertine delle riviste di alta moda. Kate Moss, per esempio, è stata il sogno proibito di molti uomini.

Scovata da Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia di moda Storm agli inizi degli Anni ’90, è esplosa rivoluzionando i canoni estetici del tempo. Ma, complice il brutto vizio del fumo, il trascorrere degli anni ha drasticamente corroso il suo aspetto da diva contemporanea.

Avvistata a Londra un'irronoscibile top model mentre fuma una sigaretta. Anche se non si direbbe, si tratta proprio di Kate Moss. La diva infatti ha deciso di mostrarsi al naturale, senza trucco. Una scelta arrivata dopo che da anni aveva già rifiutato di ricorrere alla chirurgia plastica per ringiovanire il proprio corpo. Convinta, a ragione, che anche il concetto di bellezza fisica ed estetica cambia con l'avanzare degli anni. E del resto, come darle torto.