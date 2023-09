Chiara Ferragni, "profondo disagio. Una ca*** di trappola": come la stronca la Lucarelli

16 settembre 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli stronca l'episodio speciale di "The Ferragnez" - quello dedicato a Sanremo - uscito qualche giorno fa sulla piattaforma Amazon Prime. La puntata, della durata di circa 80 minuti, racconta l'esperienza di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival lo scorso febbraio. Con un focus sulla crisi scoppiata con Fedez proprio durante la finale della kermesse. Molto dura la recensione della giornalista, che ha puntato il dito contro l'eccessivo vittimismo mostrato dall'imprenditrice digitale.

"Che due cog*** minch***, non si può più portare in giro": lo sfogo, Ferragni distrugge Fedez

"Mi sono sentita il povero a cui viene chiesto di empatizzare per il ricco che ha la gotta, di commuovermi per gli effetti dell’abbondanza, dell’eccesso, della voracità su una persona che gode del privilegio di poter accedere a tutto - ha scritto la Lucarelli in un post su Instagram -. Ho provato un profondo senso di disagio. E non perché abbia un problema di invidia sociale, ma perchè questa puntata è la rappresentazione cristallina di come i Ferragnez si siano appropriati dell’ultima cosa che era rimasta ai poveri. Ferragnez è il continuo frignare di chi, pensate che notizia, deve salire sul palco di Sanremo. E su questo è costruito l’intero storytelling, che poi è un manifesto tentativo di celebrazione di Chiara Ferragni, il giusto risarcimento alla sua vita difficile, un’ora dedicata interamente a raccontare il dramma di una milionaria bellissima chiamata a condurre Sanremo vestita Dior con tutta la stampa ai suoi piedi".

"Non ero lucido, ora lavoro sulla mia salute mentale": Fedez confessa, come ha umiliato Chiara Ferragni

"Qual è il dramma? - ha continuato la giornalista -. Che ha paura di sbagliare. E poi sempre con la lagna ‘sono otto mesi che lavoriamo a questo Sanremo’. Ma lavoriamo A CHE? Devi tenere in mano due cartoncini, fare una gag con Gianni Morandi e LEGGERE la letterina scritta dal tuo manager. E indossare dei vestiti creati per te". Secondo la Lucarelli, l'influencer sarebbe circondata solo da una corte di adulatori, salvo poi trovarsi completamente spaesata quando deve fare i conti col mondo reale.

"Fedez mi ha tradita": Chiara Ferragni sgancia la bomba atomica

Su Fedez invece ha detto: "È evidente in quale ca*zo di trappola si sia ficcato da solo: schifa palesemente tutto quello che circonda la moglie. Ve lo dico io, ha litigato con Luis Sal perchè Luis Sal è la coscienza che non può permettersi. Schifa la patina di stucchevolezza che circonda la moglie, la corte di adulatori, la letterina patetica alla pikkola kiara, i vestiti col messaggio dentro, la famiglia di Barbie, tutto. E non riesce a fingere". E infine: "Lo spettatore medio empatizza con due fortunati milionari che hanno recitato un’ora di lagna ben pagata, a favore di telecamera, spacciando per dramma l’ennesima botta di cu*o della loro vita".