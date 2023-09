Chiara Ferragni, il gesto che scatena la rivolta: "Perché lo ha fatto?"

18 settembre 2023 a

Chiara Ferragni e le polemiche vanno di pari passo. D’altronde è normale quando si è seguiti da 30 milioni di persone in tutto il mondo: si è così famosi che avere degli haters pronti a contestare qualsiasi cosa, persino un gesto comune come un segno della croce, è del tutto normale. L’ultimo “caso” riguarda proprio un segno della croce, che la Ferragni ha fatto pur non essendo credente.

Durante un soggiorno in Svizzera l’influencer ha provato un’esperienza ad alta quota a bordo di una sorta di “aquila”. Prima di partire si è fatta il segno della croce e ha sorriso alla telecamera. Apriti cielo: nei commenti decine di utenti hanno contestato questo gesto della Ferragni, come se avesse offeso qualcuno. La diretta interessata ha ovviamente evitato di rispondere ed alimentare una polemica strumentale, ma molti utenti non hanno resistito, replicando a muso duro a tutti quelli che hanno scritto “perché si fa il segno della croce se non è credente?”.

A proposito della Ferragni, ultimamente ha fatto molto discutere la puntata speciale sullo scorso Festival di Sanremo che è andata in onda su Prime Video. L’influencer ha svelato tutti i retroscena su quanto accaduto sul palco dell’Ariston e dietro le quinte, compreso il litigio con Fedez, scaturito dal fatto che il marito le avesse rubato la scena in occasione della serata finale.