Fedez distrutto da Chiara Ferragni: "Che due cog***, non si può più portare in giro"

I panni sporchi dei Ferragnez si lavano su Amazon Prime. Se qualcuno avesse avuto ancora mezzo dubbio, ieri, finalmente, dopo sei mesi di chiacchiere, ipotesi e (dicono) spasmodica attesa per gli abbonati della piattaforma, c’è stata la certezza della rivelazione. Prime, infatti, ha svelato il mistero del Sacro Graal: lo Speciale Sanremo di The Ferragnez.

Ottanta minuti dei quali settanta sono l’apologia dell’essere Ferragni e i dieci finali il velo sollevato su quello che tutti intuivano, pochi sapevano e moltissimi pare aspettavano da sei mesi. Praticamente e finalmente la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità (e le conseguenti reazioni) sullo scazzo del secolo a bordo palco. L’origine dello psicodramma più montato della storia della televisione e del web: quello tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Una coppia capace di trasformare in oro (o nel suo esatto contrario, a seconda dei punti di vista) tutto quello che toccano. Oro-stories, oro-serie, oro-follower la cui unica richiesta, in cambio di tanta fama, è il poter essere testimoni oculari di tutta la vita dei loro social-beniamini Seguaci così numerosi da richiedere la trasformazione di tanta vita addirittura in una serie tv: il più grande successo dai tempi di Casa Vianello.

Che oggi è Sanremo in Casa Ferragnez. Roba da andare un po’ fuori di testa. Come in effetti pare sia capitato al povero Fedez. Che in tutto questo delirio resta il ragazzotto un po’ gaggio della periferia di Milano. Mentre lei, per dirla con Max Pezzali, è la Regina del Celebrità. Dove l’essenziale non è ciò che è ma soltanto ciò che si vede. Scene nelle quali Chiara doveva essere la protagonista (del resto il grosso dei soldi a casa li porta lei), Fedez per una sera doveva essere solo l’uomo che applaude devoto la moglie. Ma poi si è aggiunto quel truccatissimo pomicione diventato famoso come Rosa Chemical, la versione discount 2023 del Renato Zero anni 70. Boom!

Ecco! Hanno litigato per il bacio sul palco! Ma anche no. Di uomini Fedez ne può baciare quanti ne vuole. Volete che i Ferragnez non siano una famiglia queer? Suvvia. Il problema vero era lo ius primae noctis sanremese. Ovvero chi tra i due (che a Sanremo pare dormissero pure separati) doveva essere l’unica regina.

Siamo così al succosissimo retrobottega con le parole, i labiali fino a oggi interpretati, di cui l’unica cosa colta dalle telecamere Rai sono stati gli occhi di fuori della Ferragni. Eccole scandite: «Meno male che non dovevi fare niente!!!». «Mi dispiace», risponde lui. «Sì va beh amore, però dai... Avevo detto di non far casini!», ribatte ancora Chiara. Sicché Fedez come il bambino che sa di averla fatta grossa ma non capisce il senso più profondo di tutto il teatrino, chiede alla moglie: «Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?». Con lei che, capita la confusione mentale del marito «Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo». E poi lo sbrago più cinico nei camerini: «Che due coglioni, minchia, non lo che possiamo portare da nessuna parte».

Perla serie noblesse oblige, o meglio #sentitilibera ma con un marito bamboccione da imboccare e al quale rimboccare le coperte, sennò sai che disastri, soprattutto quando si mette a fare il figo al posto della Regina vera che da ultimo lacrima, dicendo di essersi sentita tradita. Mentre l’altro si scusa. Sancisce il chiarimento nella serie e si scusa pure con un altro post Instagram ieri a mezzogiorno, ammettendo che in quel momento non era poi così lucido e dicendo di non sentirsi fiero di ciò che si è visto su Prime. Allo stesso modo di come il mondo della musica indipendente, col suo leader Giordano Sangiorgi, continua a chiedere di fare luce su questa strana commistione tra Instagram, Amazon e Festival di Sanremo. In cui la musica (e il festival stesso) sono diventati poco più che contorno. A ottobre se ne continuerà a a parlare al Mei di Faenza, dove i discografici indipendenti sono intenzionati a difendere prima Sanremo e la musica vera. Praticamente una banda di Robin Hood all’assalto di casa Ferragnez.