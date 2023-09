Reazione a Catena, Liorni "riprende" gli sfidanti: "Le domande devono avere senso"

19 settembre 2023 a

A Reazione a Catena va in scena un siparietto che è diventato virale sui social. Dopo le vittorie senza sosta dei Dai e Dai che hanno accompagnato il pubblico per tutto il mese di agosto, nel quiz show di Rai Uno sono arrivate nuove squadre a darsi battaglia per lo scettro di campione. E tra queste squadre c'è di certo quella dei "Qua e là", campioni incarica che sono stati sfidati dagli esordienti "Amici in Sella".

In squadra tre amici accomunati dalla passione per l'equitazione. Vito, Daniele e Giorgia hanno provato a sfidare i campioni nel classico gioco delle catene. Il trio però si è reso protagonista di un siparietto. Vito e Daniele hanno suggerito la parola da indovinare a Giorgia con una definizione poco attinente. La parola da indovinare era “muraglia”, ma la performance dei due ragazzi è stata abbastanza discutibile, con dei suggerimenti piuttosto fuori tema.

Ma Giorgia, nonostante tutto, è riuscita a indovinare la parola. E così Liorni, dopo essersi congratulato con lei ha voluto riprendere i ragazzi. “Ragazzi però le domande devono avere un senso, non so come abbia fatto Giorgia a cui faccio i complimenti”, ha affermato il conduttore. La sfida però si è chiusa a favore dei "Qua e là" che hanno mantenuto la poltronissima dei campioni.