Tiziano Ferro, il dramma dei figli dopo il divorzio: cosa lo travolge

19 settembre 2023 a

a

a

È durato poco più di quattro anni il matrimonio tra Tiziano Ferro e Victor Allen. Ad annunciare la “dolorosa separazione” è stato direttamente il cantante, che ha condiviso sui social un lungo post per spiegare a chi lo segue quanto sta accadendo. La coppia ha due figli, Margherita e Andres, nati tramite maternità surrogata e che ora rappresentano uno dei principali nodi del divorzio.

"Grande dolore": l'annuncio a sorpresa di Tiziano Ferro dopo 4 anni di matrimonio

“Recentemente - ha rivelato Ferro - abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia”. A causa di quanto sta accadendo, il cantante ha deciso di annullare alcuni impegni già presi in Italia per la presentazione del suo primo romanzo.

“Non si tratta si me e della mia salute - ha spiegato Ferro - si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libero, della mia vita, della nostra vita”.