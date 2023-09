Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor: "Un grande dolore"

19 settembre 2023 a

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen hanno divorziato. L'annuncio è arrivato dallo stesso cantante romano sul suo profilo Instagram: "Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto l'artista -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia".

Il cantante Romano e suo marito si erano sposati dal 25 giugno 2019, quando hanno celebrato il loro matrimonio a Los Angeles. Le nozze sono poi state celebrate nuovamente in Italia il 14 luglio dello stesso anno, nella villa di Sabaudia dell'artista. La coppia ha due figli, Margherita e Andres, nati tramite maternità surrogata. La maggiore ha poco più di un anno d’età, il minore è nato lo scorso anno, a ottobre 2022.

Proprio a causa del momento delicato che sta affrontando, Ferro ha deciso di cancellare alcuni impegni già presi in Italia. "Sono costretto ad annullare gli impegni presi con voi e Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che aspettavo da una vita".