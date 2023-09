Aurora Ramazzotti, "da quando sono mamma": cosa la terrorizza

19 settembre 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti è stata scelta come madrina della campagna di sensibilizzazione “il Costo della Bellezza”, organizzata da Dove, Cittadinanzattiva e Social Warning - Movimento Etico Digitale. Il tema è quello dei social network e dei messaggi tossici che rischiano di rappresentare un serio pericolo per la salute mentale di tanti ragazzi, soprattutto di quelli più giovani che stanno attraversando l’adolescenza.

"Siete false". Aurora Ramazzotti perde le staffe dopo la gaffe

La presentazione della campagna è avvenuta a Palazzo Ripetta, a Roma. “Mi ha sempre colpito - ha dichiarato la Ramazzotti - quante persone hanno condiviso con me questo stesso disagio, e chi ha una visibilità, chi tutti i giorni si espone sui social, credo abbia anche una responsabilità per fare in modo che si possa tracciare finalmente una strada nuova. Diventando genitori avviene un cambio di prospettiva: prima ogni cosa che facevo o vivevo era collegata alla mia persona, adesso è più una proiezione al futuro e a quello che potrebbe vivere in un secondo momento mio figlio”.

"Non ti vergogni?": Aurora Ramazzotti, la frecciatina che non passa inosservata

“Da genitore - ha aggiunto la Ramazzotti - anche se all'inizio, sono un pò spaventata dall'effetto che possono avere i social soprattutto sulla crescita e sul modo di rapportarsi alle altre persone e a se stessi. C'è una responsabilità che viene con la genitorialità di aiutare il proprio figlio - ha concluso l’influencer - ad approcciarsi a questo mondo”.