Aurora Ramazzotti, "non ti vergogni?": la frecciatina che non passa inosservata

27 agosto 2023 a

Tommaso Zorzi si sta godendo gli ultimi giorni di relax in vacanza prima di tornare alla vita frenetica di Milano. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l'influencer nonché ex vincitore del GfVip, si mostra su una barca di notte a Stromboli. Nella foto è possibile notare Zorzi, sorridente, che si mette in posa con un telo da mare che gli copre le parti intime. "Non ti fidar di un bagno a mezzanotte", ha scritto lui a corredo del post. Tanti i commenti e i mi piace che l'influencer ha ricevuto.

Non è tardato ad arrivare anche il commento dell'amica Aurora Ramazzotti, che non è passato affatto inosservato. "Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?", ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Il riferimento è alla polemica nata dopo che lei ha pubblicato una foto senza veli mentre faceva una doccia in giardino. Al commento di Aurora, Zorzi ha risposto con lo stesso tono ironico: "Aurora Ramazzotti sei mamma, non ti vergogni a guardare le foto di un uomo nudo?". Tra chi aveva criticato la Ramazzotti, infatti, c'era anche chi si era spinto a dire che l'influencer non potesse pubblicare foto di quel tipo proprio perché mamma.