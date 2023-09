Angelo Branduardi, la confessione choc: "Ho mangiato la pappa del cane"

21 settembre 2023 a

Angelo Branduardi si confessa in una intervista a Il Corriere della Sera. A 73 anni il cantante, piuttosto che essere considerato il "Mick Jagger con il violino", preferisce definirsi il "Cat Stevens italiano". "Sono partito dalle sue canzoni 50 anni fa. È uno dei miei autori preferiti assieme a Bob Dylan, Donovan, Paolo Conte...", ammette. Mentre non sa spiegarsi il suo talento: "Sono dotato di un talento fisico che non capisco, perché io inciampo, non so cambiare una lampadina, non so fare nulla: è strano che abbia questa coordinazione su uno strumento così complesso", osserva.

Rispetto alla sua vita privata, Branduardi è sposato con Luisa con la quale nel 2025 festeggerà le nozze d’oro. "È difficile vivere con un artista: nei momenti no, si fatica a rapportarsi. Il talento non è gratis: gli artisti di successo sono emarginati di lusso". Ma le sue due figlie, Sarah e Maddalena, "stravedono per me, mi amano molto: nonostante fossi spesso via, facevo tutto quello che fa una madre", racconta il musicista. Che rivela che il suo successo Alla fiera dell’Est "non è più mia, è patrimonio popolare. Significa un pizzico di immortalità". E confessa di essere goloso: "Mi piace tutto. Una volta, senza saperlo, ho mangiato anche la pappa del cane di mia suocera: c’erano queste ali di tacchino bollite...".