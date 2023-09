Antonio Ricci durissimo contro Fabio Fazio: "Noioso, la parte da vittima da Oscar"

21 settembre 2023 a

Le novità sul piccolo schermo non sono soltanto a Mediaset. Come è noto, questa "pazza estate dei palinsesti" ha scosso anche la Rai. L'addio di Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer, Massimo Gramellini e soprattutto quello di Fabio Fazio che, con il suo Che Tempo Che Fa, è passato al Nove. Una scelta che ha fatto molto discutere, un addio per il quale Fazio ha versato molte lacrime che hanno attirato altrettante critiche. E sulla vicenda, sull'addio a Viale Mazzini suo e di Luciana Littizzetto, si è soffermato Antonio Ricci, autore e storico "padre-padrone" di Striscia la Notizia. Lo ha fatto nel corso della consueta conferenza stampa, come sempre esplosiva, in cui è stata presentata l'imminente stagione del tiggi satirico.



"Il mercato tv si è aperto - ha esordito sul tema Antonio Ricci in conferenza stampa -. Fazio ha fatto bene a lasciare la Rai. La sua parte da vittima è da Oscar. Ha fatto intendere che lo avevano cacciato quando aveva già un altro contratto. Lui è noioso, in più con la storia che viene maltrattato…". Insomma, dritto al punto: Antonio Ricci picchia durissimo contro il conduttore di Che tempo che fa, con il quale non è mai stato troppo tenero. Nel mirino, come trapela dalle parole di Ricci, il 'piagnisteo' di Fabio Fazio. Un tema che, come detto, infiamma la polemica come pochi altri.

Per inciso, già nel 2017 Antonio Ricci attaccò in modo durissimo Fabio Fazio, bollato come "bruco curiale che avvolge tutto in una melassa indistinta". E ancora, all'epoca disse: "Se riproduce la stessa trasmissione di Rai 3 su Rai 1m ovvio che fa gli stessi ascolti di Rai 3. È mancata l'innovazione, pretendendo tra l'altro che Rai 2 e Rai 3 non facessero concorrenza. Per questo Canale 5 e La 7 con Giletti marciano felici".

E, per quanto riguarda le novità del Tg satirico di Canale 5, l’autore ha anticipato che verrà usata l’intelligenza artificiale. Sarà nella sigla del Gabibbo e verrà usata con le veline e durante i servizi. Oltre questo, Striscia la Notizia finirà alle 21.25 da questa edizione. "In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima", ha spiegato una volta per tutte in attesa della primissima puntata.