Alberto Angela, fan scatenate mentre va in onda: "Tua moglie non è gelosa?"

Tale padre, tale figlio e, a volte, quest’ultimo riesce a superare anche il suo predecessore. Stiamo parlando di Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano che segue sempre molto appassionatamente le sue trasmissioni. Attualmente, il figlio del grande Piero Angela è di nuovo su Rai1 con la nuova edizione del programma “Ulisse” con cui viaggia indietro nel tempo o racconta curiosità e segreti delle metropoli del mondo.



Apprezzato come narratore, Alberto Angela è però ammirato anche per il suo carisma e per la sua bellezza fisica, vera e propria icona sexy per moltissime sue fan. Ormai sui social spopola, il suo profilo conta più di 800.000 followers e anche lì non smette di spiegare a tutti ciò che andrà a mostrare nelle nuove puntate di Ulisse, scatenando commenti estasiati delle ammiratrici. Nell’ultimo post, infatti, scrive: “Questa sera, nella puntata inedita di Ulisse parleremo di Anna Frank. Abbiamo visitato i suoi luoghi, dalla casa di Amsterdam in cui si trasferì nel 1933 al campo di sterminio di Bergen Belsen dove trovò la morte”. E i primi comment sono tutti un programma: “Stasera esco con Ulisse”, “Alberto Angela, vero bomber”, oppure “Come fa tua moglie a non essere gelosa?”. Il divulgatore scientifico risulta sesto nella classifica degli uomini più sexy d'Italia.

Insomma, Alberto Angela si gode il successo professionale di Ulisse, con cui ha mostrato il mondo a milioni di telespettatori, e quello “mediatico” su Instagram, dove i complimenti nei suoi confronti abbondano, tipo questo: “Grande Alberto, un reportage incredibile sul periodo più buio di tutta l’umanità!”, con tanto di cuoricino allegato. Oppure: “Sto guardando la puntata, veramente complimenti. State raccontando con grande rispetto, serietà e come sempre con dovizia di particolari. Grazie perché è così che dovrebbe essere i programmi televisivi”.