Barbara D'Urso, la foto e quelle 4 parole: si scatena un tam-tam impazzito

Dopo il doloroso e burrascoso addio a Mediaset, dopo le lunghe vacanze estive, ecco che Barbara D'Urso si è trasferita a Londra, dove sta vivendo in questo momento. L'obiettivo? Imparare l'inglese in una scuola per allievi stranieri.

Il racconto della nuova avventura viaggia ovviamente sui profili social di Carmelita, in particolare Instagram, dove giorno dopo giorno pubblica foto, stories e reel in cui si mostra nella sua quotidianità.

Dunque, eccoci a uno degli ultimi post, una dedica ai suoi numerosissimi fan restati "orfani" da che la D'Urso non conduce un programma in tv: sono solo poche settimane, ma considerata l'eccezionalità dell'evento pare un'eternità.

Il post arriva direttamente da una cena che la conduttrice si è concessa con un'amica di Londra: una serie di foto al ristorante, il primo dei quali mostra lei che brinda in favor dell'obiettivo. A corredo il suo motto: "Col cuore da Londra". Dedica ai fan, appunto, quella con cui chiudeva le sue trasmissioni. Una dedica a tutti quelli che le chiedono con insistenza quando tornerà in tv. La domanda, ad ora, è senza risposta. Per ora c'è Londra. Nel futuro prossimo, chissà...