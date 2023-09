Reazione a Catena, i "Rompicapo" vincono e i fan dei "Dai e Dai" sbottano

26 settembre 2023 a

A Reazione a Catena trionfano i "Rompicapo". L'ultima sfida è stata tra i campioni in carica e gli sfidanti “i Manici di Scopa”. A vincere la sfida decisiva all”Intesa Vincente’, sono stati “I rompicapo”. I tre hanno portato al gioco finale un montepremi di ben 126mila euro. Una cifra da fra perdere la testa. La cifra finale con cui il trio si è accomodato sulle poltroncine per la catena decisiva è stata di 31.500 euro. La composizione dell’ultima prova è stata la seguente: "petto, di…..o, ?". I giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, "particolare". Sono riusciti a indovinare il lemma mancante, "distintivo".

La vittoria dei "Rompicapo" ha però scatenato i commenti sui social, soprattutto tra coloro che rimpiangono i "Dai e Dai", la squadra che ha sbancato questa estate con una serie infinita di puntate da campioni.Da un lato c'è chi fa il tifo per questi nuovi campioni che stanno regalando parecchie emozioni al pubblico a casa, dall'altro c'è chi invece sogna il ritorno dei Dai e Dai.

"Mettere le cuffie", polemiche su Reazione a Catena: il tentativo per stravolgere il format

"È già la seconda volta che i ragazzi hanno una catena finale semplice e una parola almeno ampiamente fattibile col terzo elemento. Lo lascio come memo nel caso nei prossimi giorni dovessimo leggere "Non vogliono farli vincere/fargli vincere cifre importanti", scrive un telespettatore. E un altro afferma: "Ma come è che le catene e la parola finale sono diventate tutte semplici?? I dai e dai però erano sempre boicottati". Insomma il dibattito è aperto.