Victoria Ferraz, il video virale: "Vegana? Scelta peggiore della mia vita"

Se il mood alimentare degli ultimi anni è diventato quello di passare ad una dieta vegana, fa rumore il cambiamento di chi, invece, da vegano è tornato a mangiare derivati da animali. È il caso di Victoria Ferraz, star di Tik Tok, che per 7 mesi ha provato a condurre una vita da vegana, ma sembra esser tornata a vivere solo facendo un passo indietro. Niente più latte di mandorle, fiocchi d'avena e tofu, ma carne, uova e burro. Una scelta obbligata per eliminare pesanti dolori articolari che si facevano sempre più insistenti e, con essi, sono scomparse anche acne e gonfiore intestinale. Lei stessa, studentessa americana di giurisprudenza di 23 anni, in un video diventato subito virale racconta il suo programma attuale: “Mangio da due a quattro uova a colazione, con pancetta o polpette, burro e caffè. Mentre per cena mi mangio una bella bistecca. I miei capelli e le mie unghie sono molto più forti e resistenti, l'acne è sparito e non più dolori ossei. Voglio abbattere il credo di molti vegani che il loro stile di vita sia il più sano: non è vero, anzi. Mangiare solo frutta, verdura e carboidrati fa male al corpo. Spero che in tanti si ricredano”.

Sul web le opinioni si sono divise, c’è chi è d’accordo con lei e scrive: “Ha ragione la ragazza, anche io ho riscontrato lo stesso problema. Condivido perfettamente i valori dei vegani, ma la dieta fa male. Datele retta, magari non esagerate con la carne, gli estremi non fanno mai troppo bene”. C’è anche chi, però, non ha preso bene quel video: “Facendo vedere un video del genere stai facendo solo il male tuo e quello di chi ti seguirà in questa follia. La carne animale è piena di conservanti e, alla lunga, ti farà molto peggio di un po' di gonfiore intestinale. Cresci.

Questo video è pericolosissimo, spero che in tanti lo segnalino come me”. Un altro utente ribatte: “Io sono vegano da anni e non ho mai avuto i problemi che avevi tu, probabilmente stavi sbagliando qualcosa nella tua alimentazione... proprio come la stai sbagliando adesso. Le cose non sono solo o bianche o nere: devi capire che esistono le mezze misure e, da quello che vedo, tu vivi solo di eccessi. Voglio un video tra 7 mesi in cui racconti come stai, a presto”. Chi ha ragione? La verità, probabilmente, sta nel mezzo, perché una dieta equilibrata con un corretto apporto di carboidrati, vitamine e proteine è sicuramente la strada migliore. Se, poi, il discorso diventa ambientalista e integralista, allora i vegani saranno sempre dalla parte opposta di chi mangia carne.