Ilary Blasi, la rivelazione di Nuccetelli: "La reazione di Totti allo stadio"

Quella tra Totti e Ilary Blasi è un’odissea che è ancora molto lontana dal trovare il suo epilogo. L’ultimo episodio balzato agli onori delle cronache è il “rendez-vous” amaro tra ex-marito, nuova compagna ed ex-moglie allo stadio Tre Fontane, per vedere l’esordio del figlio Cristian con la maglia del Frosinone Primavera.

A svelare a TAG24 le reazioni di entrambi, in occasione dell’opening party de “Il Tartarughino”, storico locale della Capitale, è Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici dell’ex-capitano della Roma: “Penso che sia un fatto abbastanza normale, i ragazzi erano allo stadio e hanno visualizzato che allo stadio c’era la mamma”. Che la Blasi fosse lì per far dispetto a Totti? Nuccetelli smentisce: “No assolutamente. Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone. Penso che Ilary sia sempre stata un’ottima mamma e Francesco un ottimo papà”.

L’amico di Totti svela poi la reazione di lui, una volta appreso della presenza di Ilary allo stadio: “Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice”. Alex Nuccetelli, cambiando argomento, ha poi confermato che tra l’AS Roma e Francesco Totti potrebbe esserci finalmente un riavvicinamento concreto, voluto dallo stesso attuale allenatore, Josè Mourinho, che recentemente ha manifestato la volontà di avere un aiuto mediatico in squadra: “Francesco è contento, perché per la prima volta la società sta facendo dei passi verso di lui, prima erano tutte voci, ma nulla di reale è concreto. Il suo amore più grande è la Roma, potremmo avere novità a breve se gli fanno una proposta adeguata”.