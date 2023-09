Francesca Fagnani, il dramma: "Sentivo il puzzo dei cadaveri"

29 settembre 2023 a

a

a

Francesca Fagnani è tornata ufficialmente in tv su Rai 2 alla guida della nuova edizione di Belve , il suo talk show d'intrattenimento. Intervistata da Oggi ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. In particolare, ha rivelato di aver vissuto un'esperienza traumatica negli Stati Uniti: gli attentati dell' 11 Settembre 2001 a New York .

“Ero là da due settimane per il dottorato in Filologia - spiega la Fagnani - neanche capivo bene la lingua a…” La conduttrice della Rai ha poi confessato di aver ricevuto la telefonata assai preoccupata della madre, ma di non averle dato molto retta sul momento. Una volta uscita dalla metropolitana ha però capito immediatamente cosa stava accadendo: “Le persone piangevano , urlavano …La seconda torre è implosa davanti ai nostri occhi…”.

"Ci sono cascata di nuovo": Belve, il tradimento di Fabrizio Corona in diretta tv

La conduttrice di Belve ha sottolineato la reazione sorprendente dei cittadini newyorkesi di fronte alla tragedia che gli era appena capitata. Stando a quanto sostiene la Fagnani, il venerdì seguente si trovava già all'università per seguire le lezioni. Ogni sera però si incontrava con gli altri suoi colleghi in Union Square con una candela per pregare: “Vedevo le persone che giravano con le magliette con le foto dei parenti stampate sopra…” E un dettaglio macabro le è rimasto impresso nella sua mente:“ C'era quest'odore di lamiere, di cadaveri , di gas fortissimo…Tutto questo io non posso dimenticarlo …”.