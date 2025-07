Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

"La responsabilità è anche della nostra categoria, che prima di divulgare una notizia tanto lesiva per la famiglia della vittima dovrebbe fare un atto di responsabilità e verificare le prove prima di divulgare delle notizie tanto gravi e comunque smentibili".

Francesca Fagnani, intervenendo alla XVI edizione di Ponza d'Autore, la kermesse culturale organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, interviene con parole chiare e nette sulla vicenda giudiziaria e mediatica di Garlasco. Un caso unico, non solo per il clamore seguito alla riapertura delle indagini (la prima inchiesta si era conclusa da tempo, con la condanna in via definitiva a 16 anni di carcere ad Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi trovata morta la mattina del 13 agosto del 2007), ma anche per come la famiglia della vittima è costretta a subire il flusso di informazioni e di commenti a proposito di eventuali ipotesi alternative a cui la procura sta lavorando.

"Se Stasi risultasse innocente, da una parte darebbe un senso di speranza, dall'altra parte lo toglierebbe perché gli è stata rovinata gran parte della vita", ha chiosato la giornalista, conduttrice di Belve su Rai 2 che qualche settimana fa ha intervistato Massimo Bossetti, anche lui condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio. Una vicenda che molti hanno paragonato, spesso a sproposito, proprio a quella di Garlasco con Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, oggi indagato per concorso in omicidio con ignoti.

Nel frattempo l'inchiesta-bis della Procura di Pavia sarà al centro anche della nuova puntata di Filorosso, il programma condotto da Manuela Moreno, in onda lunedì 21 luglio alle ore 21.20 su Rai 3 e RaiPlay. Tra gli ospiti della puntata, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, lo scrittore Aurelio Picca, la conduttrice Alba Parietti, la portavoce di Potere al Popolo, Marta Collot, l'influencer Alex Soldati e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Federico Ruffo e Stefano Zurlo. Si parlerà come detto delle ultime novità sul caso Garlasco e interverranno, tra gli altri, anche gli avvocati Angela Taccia (legale di Sempio) e Antonio De Rensis (difensore di Stasi) oltre alla criminologa Flaminia Bolzan.