Tale e quale, Panariello lancia la frecciata a Pino Insegno: video virale

È tornato ieri sera 29 settembre su Rai 1 Tale e quale show. Dopo l'ottimo esordio in termini di ascolti e di critica che lo ha visto leader della prima serata, sono saliti sul palco di Carlo Conti i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione che già nel corso del primo appuntamento hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni, molto gradite non solo dal pubblico presente, ma anche dai telespettatori, tramite i vari canali social.

Il giudice Giorgio Panariello si è reso protagonista di un siparietto esilarante con Ubaldo Pantani che interpretava Flavio Insinna con tutti i suoi tic e i segni particolari dell'attore e conduttore romano. Una delle sue caratteristiche è proprio la parlantina e l'esercizio retorico, a volte forse esagerato. L'imitazione di Pantani ha puntato dunque su questi aspetti in particolare. Ma l'attore e comico toscano ha saputo tenergli testa trovando un modo molto efficace per interrompere l’Insinna logorroico che parla parla e parla e si perde in incisi e metafore. A Giorgio Panariello basta infatti fare il nome che ha su di lui un po’ l’effetto della criptonite su Superman: "C’è solo un modo per fermarlo, Pino Insegno!". "Non scherziamo, non ci sto", risponde Insinna-Pantani.

Ovviamente la gag si riferisce alla sostituzione di Insinna - che è stato per molti anni alla conduzione del seguitissimo programma L'Eredità - con Pino Insegno appunto che andrà in onda al suo posto a partire da gennaio. La gag, inutile dirlo, è diventata subito virale sui social