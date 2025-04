Chiara Ferragni, la bordata di Pino Insegno

Pino Insegno è stato ospite nell'ultima puntata di Domenica In, accolto da Mara Venier nello studio di Rai1. Il conduttore si prepara a tornare alla guida di Reazione a Catena, lo storico game show del preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini, con il debutto fissato per domenica 8 giugno. Si tratta della sua sesta esperienza alla conduzione del programma, dopo averlo guidato per quattro edizioni consecutive dal 2010 al 2013 e aver ripreso il timone nella scorsa stagione.

In una recente intervista a Verissimo, Insegno ha parlato del suo rapporto con i figli, raccontando: "Sono tutti doni grandissimi che ti fa la vita, abbiamo deciso di allargare la nostra famiglia. La fine del matrimonio con Roberta non è stata facile, soprattutto per i figli, ma siamo rimasti in ottimi rapporti e abbiamo la fortuna di avere due compagni intelligentissimi. Mi sentivo un po' in colpa con i figli, tendevo a viziarli e sbagliavo. Alessia mi ha aiutato a educarli nella maniera giusta". Con una battuta ha poi aggiunto: "Ho provato a fare una femmina, mi sa che per avere una bambina dovrò noleggiarla".

Negli ultimi tempi, Pino Insegno è finito al centro di polemiche, accusato di aver beneficiato di favoritismi grazie alla sua amicizia con il premier, Giorgia Meloni. Già, la sinistra non sa più che pesci pigliare. E da tempo. Tant'è, il conduttore ha spiegato che l'ostilità nei suoi confronti è nata dopo la sua partecipazione a un comizio di Fratelli d'Italia, ma, come ribadito in un'intervista a La Stampa, non ha alcun rimpianto: "Certo. Perché devo rinnegare un’amicizia? Tra l’altro non c’è un uomo più democristiano di me. Quando aprii la prima Accademia d’Arte gratuita ringraziando l’allora presidente della Regione Lazio Francesco Storace, nessuno disse nulla. Appoggiai anche Renato Nicolini a Roma, che era di Rifondazione comunista, ma non mi importava: era bravo, diede vita all’Estate romana. Sono amico pure di Rutelli e Walter Veltroni. Poi però vado dalla Meloni e casca il mondo".