"Giletti su Rai 1 al posto di Fazio", l'indiscrezione bomba

Massimo Giletti tornerà in Rai per celebrare il Giorno della Memoria. Secondo quanto riporta il sito TvBlog, pare che l'ex conduttore di Non è l'arena andrà in onda sabato 27 gennaio 2024 proprio in occasione di questa importante ricorrenza (che l'anno scorso era stata affidata a Fabio Fazio con la partecipazione di Liliana Segre).

Pare che i dettagli della serata si stiano definendo in questi giorni e pare che possa trattarsi di "un lungo access time, a precedere la messa in onda dell’intrattenimento prime time, che dovrebbe essere la versione nip di Tale e quale show. Non è da escludere, però, che la serata dedicata al Giorno della Memoria possa andare ad occupare anche la fascia prime time di Rai 1".

Ma non finiste qui. Perché Giletti - sempre secondo TvBlog - condurrà altre "serate evento" sempre nel mese di gennaio, in prima serata. Una di queste dovrebbe essere fissata a mercoledì 3 gennaio 2024, una data molto importante visto che nello stesso giorno del 1954 - quindi settant'anni fa - cominciarono ufficialmente le trasmissioni televisive della Rai. Per tutto l’anno si festeggerà i 70 anni della tv e i cento della radio, con i possibili ritorni di Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Insomma, quello che sembra ormai certo è che Massimo Giletti tornerà alla conduzione in Rai con un vero e proprio rientro nell’autunno del 2024. Ma le indiscrezioni sul conduttore ex La7 si rincorrono. Si parla anche di un programma di intrattenimento-varietà e pure di una nuova versione di Non è l'arena su Rai Uno.