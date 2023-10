Antonella Elia, sconcertante gaffe: cosa domanda alla vedova

02 ottobre 2023 a

a

a

Gaffe terribile di Antonella Elia a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego che sono tornate in onda ieri, domenica primo ottobre, con la terza edizione dello show. Quest’anno, la trasmissione ha guadagnato mezz’ora di trasmissione in più, partendo ufficialmente alle 10:30 per accompagnare il pubblico fino alle 13. Antonella Elia insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane ha raccontato una bellissima leggenda d’amore e mistero legata alla città di Vieste, in provincia di Foggia e con questa inedita coppia televisiva, come si immaginava, non sono mancati né mancheranno momenti imprevedibili.

"Il numero uno della tv era peggio di me". Rivelazione clamorosa di Corona, tam tam impazzito | Guarda



I due, infatti, si sono resi protagonisti di una gaffe alquanto imbarazzante. Mentre si parlava d’amore, l’inviata ha chiesto a una delle signore presenti sul posto se la passione col marito fosse ancora accesa. E la donna l'ha gelata: "Sempre, lo è stata sempre. Siamo stati sempre tanto contenti". "Però…", l'ha interrotta Elia. Quindi Pietro ha cercato a sua volta di interrompere Antonella e alla fine Pietro e la signora sono sbottati: "Però è morto!". "Che disastro, è una tragedia. Io non so come uscirne", ha commentato la Elia, tra le risate imbarazzate del pubblico e delle due conduttrici. Inutile dire che il video della Elia è diventato subito virale sul web.

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone "cancella" il nuovo fidanzato. Gelo dalla Venier

In studio per questa nuova edizione è poi tornata Valeria Graci con una rubrica tutta nuova piena di colpi di scena. Un’altra new entry nel programma sarà l’attore caratterista napoletano Lucio Ciotola pronto a stupire il pubblico con le sue incursioni. La band "Isola delle Rose" continuerà ad accompagnare il pubblico di Citofonare Rai2 con la sua musica e sarà proprio la musica la vera protagonista di un nuovo gioco telefonico dal titolo i Rompiscatole. Come sempre, la puntata si concluderà con Simon And The Stars e il suo oroscopo settimanale.