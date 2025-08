Elodie, il duro attacco di Viola Valentino: "Io non mi sono mai spogliata, né venduta"

Viola Valentino è una che non le manda a dire. In tanti hanno notato Elodie una certa somiglianza con la cantante di Comprami. Un paragone che però non va giù alla Valentino. "I miei scatti osè erano da educanda", premette in un'intervista a Nuovo prima di proseguire: "Essere considerata la regina dell’eros musicale mi fa piacere perché penso che sia un riconoscimento alla mia personalità umana e artistica. Voglio precisare però, di non essere mai stata volgare. Per quanto riguarda il mio successo più grande, voglio chiarire che nel testo chiedo al mio uomo di 'comprarmi' con l’amore e la tenerezza, non certo con il denaro".

Alla domanda se considera Elodie una sua erede, come icona di libertà delle donne, Valentino è chiarissima: "No, non ho mai ascoltato una sua canzone. Mi sembra di non avere niente in comune con lei, in quando io non mi sono mai spogliata sul palco, trasmettendo sensazioni forti al pubblico solo con lo sguardo e la gestualità, in una condivisione visione di emozioni".