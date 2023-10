Belve, Patty Pravo sconvolgente: "Chi è che lo fa senza anfetamine?"

03 ottobre 2023 a

"Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamine? Gli altri non lo dicono. Parlo in generale, non solo degli anni '70": Patty Pravo lo ha detto a Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. La cantante è stata ospite della giornalista nella puntata (registrata) che verrà trasmessa questa sera. Dalle anticipazioni emerge un'artista che non ha paura di aprirsi e di parlare di sé e del proprio passato. "Quando assumi anfetamine stai sveglio e lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità", ha aggiunto la cantante.

La Pravo, poi, ha parlato anche dei suoi amori e dei suoi cinque matrimoni. "In un momento della sua vita lei ha avuto tre matrimoni in corso contemporaneamente. Ma è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff?", le ha chiesto a un certo punto la conduttrice, curiosa. E la cantante ha risposto divertita: "Quasi con tutti".

Sul successo arrivato quando era ancora giovanissima, Patty Pravo ha spiegato di non esserne stata travolta, anche se qualcosa è successo: "Papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero". "Lasciava che altri le gestissero i soldi?", ha chiesto la Fagnani. E la Pravo ha confermato. "L’hanno anche un po’ fregata?", l'ha incalzata allora la giornalista. "Certo, e non solo loro", ha confessato la cantante. Infine, capitolo chirurgia estetica. La cantante ha negato di essersi mai sottoposta a interventi di quel tipo: "Io non ho mai rifatto nulla, ho fatto qualche iniezioncina, ma nulla di che. Mi farei un bel lifting! Ma lo rimandiamo di qualche anno, adesso sto bene".