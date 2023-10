Raoul Bova a Belve, "Omosessuale? Questo lato un po' così..."

Roberto Tortora 03 ottobre 2023 a

a

a

Il sito Dagospia lancia alcune anticipazioni sulla nuova puntata di Belve in cui, tra gli intervistati da Francesca Fagnani, c’è anche l’attore Raoul Bova. Tra i temi principali toccati ci sono la separazione dall’ex-moglie Chiara Giordano, le voci sulla sua presunta omosessualità e il rapporto con la sua attuale compagna, Rocio Muñoz Morales.

Nel 2013, dopo 13 anni di matrimonio, Raoul Bova si separò dalla moglie e in un’intervista a Vanity Fair smentì i rumors sulla sua omosessualità. Oggi ne parla in questo modo a Belve: “Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole”.

Fagnani nel mirino dopo "Belve": cosa ha scatenato l'ira dei telespettatori

Burrascoso il rapporto con l’ex-suocera, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, che scrisse e pubblicò una dura lettera contro l’attore. Bova commenta: “Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro”. La burrasca non si è placata ancora e Raoul Bova sorride e glissa quando la Fagnani gli chiede di raccontare come vanno le cose oggi.

Fabrizio Corona? "Te lo succ***o": microfoni aperti, Mara Venier sconvolta | Video

Quindi, il suo amore attuale con Rocío Muñoz Morales, conosciuta nel 2011 sul set di Immaturi, il viaggio e con cui scattò subito l’amore, quando però l’attore era ancora legato sentimentalmente all’ex-moglie. Raoul Bova venne criticato, era l’uomo che tradiva la moglie con una donna più giovane e bella, e dovette chiarire le cose in una puntata del Maurizio Costanzo Show del 2017: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”.

"Doveva scusarsi". Savoia-Duce, Belve choc: Emanuele Filiberto riscrive la storia d'Italia

Con la sua attuale compagna sono arrivate addirittura due figlie, nel 2015 Luna e nel 2018 Alma. Bova, quindi, non si sente un seduttore e afferma con fare sicuro e categorico: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue. Neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua”.