Belve, "ve lo dico alla fine": Francesca Fagnani tiene tutti col fiato sospeso

"Ve lo dirò alla fine della stagione…”: Francesca Fagnani non ha voluto svelare per il momento chi sia stato l'ospite più difficile da intervistare a Belve, la sua trasmissione in onda il martedì sera su Rai 2. Nella puntata che verrà trasmessa questa sera, la giornalista intervisterà Patty Pravo, Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, comunque, la Fagnani ha sottolineato che non sempre gli ospiti più "semplici" o più "aggressivi" sulla carta lo siano poi davvero durante il programma.

“Io affronto le interviste come esami universitari", ha raccontato poi la giornalista. Che non ha fatto mistero di essere una vera e propria stakanovista, dal momento che lavora tutto il giorno, alzandosi presto la mattina e cenando tardi la sera: “Lavoro tutto il giorno, ad oltranza. Mi alzo tra le 6.30 e le 7 e mi capita di cenare tardissimo". Infine, la Fagnani - che ai suoi ospiti chiede sempre che tipo di belve si sentano - ha rivelato che secondo lei alla fine tutti avrebbero le proprie fragilità: “Alcune le combatti e con altre ci convivi. Io non aspiro alla perfezione”. Proprio per questo, una delle sue prime domande agli ospiti riguarda proprio la confessione di una loro fragilità.