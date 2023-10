Le Iene, colloquio di lavoro con Flavio Briatore? Ecco le domande del manager

04 ottobre 2023 a

Nicolò De Devitiis sveste i panni della iena per indossare quelli di "runner, cameriere e lavapiatti". Ad assumerlo niente di meno di Flavio Briatore. L'inviato de Le Iene, infatti, ha lanciato una provocazione all'imprenditore. Il motivo è noto: spesso e volentieri l'ex team manager in Formula 1 ha attaccato il reddito di cittadinanza e quei giovani che non hanno voglia di lavorare. Ecco allora che Devitiis ha voluto provare sulla propria pelle cosa significhi lavorare in un noto ristorante di Briatore.

Si inizia dal colloquio: "Sono stato assunto e per due giorni lavorerò per il signore Briatore - ha sottolineato la iena -. Mi ha fatto il colloquio e mi ha chiesto di tutto". E così Nicolò ha trovato posto al Crazy Pizza di Milano. Per prima cosa, come hanno mandato in onda nella puntata di martedì 3 ottobre su Italia 1, si inizia dal contratto, poi il nuovo cameriere deve imparare a memoria le 26 pizza del menù. Devitiis inizia il turno alle 5 fino a mezzanotte e mezza/l'una: spazza per terra, apparecchia e organizza i tavoli.

Insomma, fa il "runner", il tuttofare. Alle 18 nel ristorante si passa alla cena per lo staff. Successivamente si aprono le danze, ossia il servizio. Una volta concluso questo, la iena è in dirittura d'arrivo: si sparecchia, si spazza, si porta via l'immondizia. Ma, soprattutto, si fa un resoconto della giornata. "Abbiamo riscontrato - ha ammesso l'inviato - che più che i giovani, a fare certi lavori sono gli stranieri. In diversi lavorano per Briatore. E tutti, come mostrato dalla trasmissione, hanno lasciato i posti precedenti perché "a differenza di qua lavoravamo il doppio prendendo la metà dello stipendio".

