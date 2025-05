Federica Pellegrini, salta l'intervista a "Le Iene": il sospetto, c'entra Sinner?

La tensione tra Jannik Sinner e Federica Pellegrini è palpabile. Martedì 29 aprile 2025, il campione altoatesino – numero 1 nel ranking Atp – è tornato a parlare della controversa vicenda legata alla sua squalifica per Clostebol. Ospite in esclusiva a Rai 1, ha voluto chiarire la sua posizione, rispondendo anche alle critiche ricevute dalla "Divina" e da altri colleghi del mondo sportivo, tra cui Novak Đoković.

Ecco, il punto è che quasi in contemporanea era atteso un servizio de Le Iene incentrato proprio su Federica Pellegrini, che però non è mai andato in onda. Una coincidenza che ha sollevato più di un dubbio e di una illazione.

Nel prime time della rete ammiraglia Rai, l’intervista ha catalizzato l’attenzione del pubblico. A pochi giorni dagli Internazionali di Roma, Sinner ha ripercorso il periodo della sospensione e le difficoltà che ha dovuto affrontare: dai pensieri sul ritiro, fino alla pioggia di critiche piovutagli addosso.