Fedez, ricoverato da una settimana: le indiscrezioni dall'ospedale

Fedez potrebbe essere dimesso a breve dall'ospedale. Filtra ottimismo sulle condizioni del rapper, ricoverato da una settimana al Fatebenefratelli di Milano dopo che due ulcere gli avevano provocato un'emorragia interna. E alla luce di due giorni di miglioramenti e dopo l'esito positivo degli esami ai quali il cantante viene sottoposto costantemente dal team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa, sembra che il peggio sia passato. Le dimissioni infatti possono essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi controlli.

Sull'atteso ritorno dell'artista a X Factor, invece, non si hanno ancora molte certezze. Per la fase dei live, che inizierà fra tre settimane, è impossibile azzardare previsioni. Ma se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come pare in queste ore, potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici. Tra le ipotesi ci sarebbe anche un collegamento da casa. Nel caso, invece, le sue condizioni non gli permettessero di partecipare al programma, si è parlato di possibili sostituti: J-Ax e Annalisa, i nomi più quotati.

Intanto sua moglie, Chiara Ferragni, ha finalmente interrotto il suo silenzio social. Prima con un post su X, l'ex Twitter, dove ha ringraziato tutti i suoi follower. "Vi leggo e vi sono grata". Poi, intercettata fuori dall'ospedale, alla domanda di un cronista sulle condizioni di suo marito ha risposto: "Meglio, grazie", allontanandosi senza aggiungere altro.