Fedez, il dramma: "Controllo dell'emocromo costante", le ultime dall'ospedale

Sta cominciano a riprendersi, Fedez, ma le condizioni di salute del rapper ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano restano sotto stretta osservazione.

L'artista milanese, 33 anni, marito di Chiara Ferragni e padre di due bimbi piccoli, Leone e Vittoria, è stato sottoposto a due operazioni d'urgenza nel giro di poche ore per una emorragia causata da due ulcere intestinali. Fedez ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue e tutta la sua famiglia "allargata" ha annullato gli impegni per essergli vicino.

La moglie Chiara, influencer e imprenditrice fashion tra le più importanti d'Italia, ha rinunciato a partecipare alla Settimana della moda di Parigi tornando in aereo a Milano, alla fine della scorsa settimana. Lo stesso ha fatto nelle scorse ore anche la cognata Valentina, sorella minore della Ferragni.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'autore di hit come Magnifico e Vorrei ma non posto, da due stagioni tornato in giuria a X Factor) sta cominciando a riprendersi e il controllo dell'emocromo è costante. La salute di Fedez desta particolare apprensione dal momento che nel marzo del 2022 si è dovuto sottoporre alle terapie per un tumore al pancreas.

Anche oggi, come ogni giorno, la moglie Chiara gli ha fatto visita lasciando poi l'ospedale intorno alle 13.30, scordata da una guardia del corpo senza rilasciare nessun commento. Aveva invece parlato martedì il padre di Fedez, Franco Lucia: "Sta un po' meglio, dobbiamo essere forti per lui". Con l'uomo anche la moglie Annamaria Berrinzaghi, manager del figlio, più restia a commentare le sue condizioni e visibilmente scossa.