Ilary Blasi fa impazzire Francesco Totti: quanti Rolex sono spariti (di nuovo)

Roberto Tortora 06 ottobre 2023

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è ancora maretta e di clima disteso non ce n’è nemmeno l’ombra. I due si sono incontrati in una banca nel centro di Roma, perché, per volere del giudice, la showgirl è stata costretta a restituire i Rolex che aveva sottratto all’ex-marito. Tra i due l’incontro (come riportato da Repubblica) è stato tutt’altro che conciliante, anzi, è calato il gelo. A malapena hanno rivolto lo sguardo l’uno verso l’altro. E Totti non ha contribuito minimamente a spegnere le fiamme, anzi, ha portato con sé un esperto per valutare se i tre orologi svizzeri fossero quelli originali o meno. Costui ha fatto la sua valutazione e ne ha confermato l’autenticità. Un chiaro gesto di disprezzo e di mancanza di fiducia nei confronti dell’ex-moglie da parte di Totti. Inoltre a quanto pare Ilary non avrebbe restituito tutti gli orologi oggetto della contesa.

La questione Rolex, in ogni caso, non è ancora definita, perché il giudice ha stabilito che, in assenza della decisione finale, i due ex-coniugi possono godere entrambi degli orologi. Così, gli avvocati delle due parti, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary, è stata scelta una banca nel cuore della Capitale per depositare questi Rolex in una cassetta di sicurezza co-intestata.

Nessuno dei due, quindi, potrà andare a ritirarne il contenuto senza il consenso e la presenza dell’altro. E, per ora, i Rolex finiti in custodia sono tre, quindi ne mancano all’appello altri quattro, perché in totale ne sono sette. Dove sono finiti? Totti e il suo avvocato non sembrano darsi per vinti: se non verranno portati in banca anche gli altri pezzi della collezione si tornerà ad adire le vie legali. A pagarne le spese di tutta questa vicenda, ovviamente, i figli e, in particolare, ha destato preoccupazione una Instagram stories di Chanel Totti, che ha scritto: “Amate più che potete la vita può togliervi tutto in un attimo, siamo il nulla sulla Terra“. Non si sa quale sia il riferimento, ma di sicuro il clima in famiglia non aiuta.