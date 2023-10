Romina Power choc, "finiremo tutti stecchiti come Ddt"

06 ottobre 2023 a

L'ombra delle scie chimiche sulla testa di Romina Power. La cantante americana, ex moglie di Albano Carrisi, alza gli occhi verso il cielo, vede qualcosa che non la convince del tutto, prende lesta il telefonino in mano e scatta una foto, per denunciare il fatto su Instagram.



La 72enne figlia del mito di Hollywood Tyron e di Linda Christiana, nata a Los Angeles ma ormai da oltre mezzo secolo italiana d'adozione proprio per l'amore che l'ha legata prima al crooner di Cellino San Marco e poi al nostro Paese, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a suo dire inquietante: una scia bianca nel cielo azzurro.

Le nubi si avviluppano, si rincorrono, in una circonvoluzione che fa sorgere una domanda all'artista: "E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????". Per poi aggiungere, in un commento: "Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il Ddt".

Non lo dice, Romina, ma il riferimento è a una delle leggende urbane più longeve e "di successo", se così si può dire: quello delle scie chimiche. La prova, secondo i complottisti, di un avvelenamento collettivo e silenzioso deciso dai potenti della terra. Le scie bianche non sarebbero quelle di condensazione lasciate dagli aerei, ma il residuo visibile di agenti chimico/biologici spruzzati dagli stessi velivoli.