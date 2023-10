Lino Banfi? Soffiata-Cecchi Paone: "Perché è andato a Ballando con le Stelle"

08 ottobre 2023 a

a

a

C'è grande attesa per la prossima edizione di Ballando con le stelle e c'è anche molta curiosità per la partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci su Rai uno, per la partecipazione di Lino Banfi. Sull'attore pugliese è persino intervenuto Alessandro Cecchi Paone nella rubrica dei Televoti pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo.

Rispondendo alla lettera di un fan di Lino Banfi, tale Giuseppe di Mantova che pur dichiarandosi contento per la sua presenza avrebbe preferito vederlo recitare in una fiction - "spero però che questo programma possa dargli la spinta per tornare a fare l’attore in una serie televisiva" - Cecchi Paone ha affermato: "Penso che Lino Banfi non abbia bisogno di alcuna spinta per tornare a fare l’attore recitando in una fiction, perché quello è il suo mestiere, motivo per il quale è così amato dal pubblico popolare e familiare".

Simone Nolasco fatto fuori, cala la mannaia: un caso esplosivo ad Amici

"In trasmissioni del genere, volti più o meno noti si mischiano come in un frullatore", ha aggiunto Cecchi Paone che ha poi detto che c’è un lato positivo in questo, vedere in onda artisti che, in caso contrario, non lavorerebbero perché, rispetto al passato, oggi tendono a mancare i progetti, i finanziamenti. "I dirigenti ormai sono più simili a manager industriali che a creativi, autori e produttori del mondo dello spettacolo di una volta". Quindi il giornalista ha concluso: "Godiamoci allora Lino Banfi nel ruolo di concorrente a Ballando con le stelle, perché in molti vogliono vederlo in questa veste". Così a Banfi, che è ancora in lutto per la morte della moglie Lucia, non resta che buttarsi nelle prove con la maestra che lo seguirà passo dopo passo per tutta la durata del programma.