Reazione a Catena, "siete rinc***!": insulto in diretta alle Amiche in Onda

Seguitissimo, commentatissimo, criticatissimo, amatissimo. Insomma, tutto "issimo" per Reazione a Catena, il quiz pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1. E di "issimi" ci sono anche gli ascolti, altissimi: lo share schizza, puntata dopo puntata. Insomma, un successo a tutto tondo.

E ormai da qualche tempo le protagoniste assolute di Reazione a Catena sono le "Amiche in Onda", il terzetto di campionesse in carica, che dividono il pubblico in modo piuttosto netto. Chi le odia, chi le ama e chi sostiene che siano favorite dagli autori. Già, chi segue il format lo sa: uno dei teoremi più diffusi è che dietro vittorie e sconfitte ci sia proprio la mano della produzione, che offre catene più o meno semplici ai concorrenti di turno. Ovviamente si tratta di illazioni, per certo prive di fondamento, ma tant'è: anche questo è spettacolo, anche questo è buono per attirare l'attenzione, così come dimostrano la valanga di cinguettii su X con cui i fan commentano la puntata.

"Se ne vanno in torta!": Reazione a Catena, si scatena l'odio contro le "Amiche in onda"

Ma nell'emissione di ieri sera, venerdì 6 ottobre, le Amiche in onda, pur confermandosi campionesse, al gioco finale hanno rimediato una brutta figura. Sembravano un poco nel pallone e hanno finito col rimediare una figuraccia: hanno proposto "Bibbia" come soluzione al posto di "biografia". E questa inattesa debacle ha scatenato il popolo di Twitter: "Ma stanno rinc*** stasera?", si chiedeva un'utente. Poi chi avanzava i soliti sospetti: "Mi dispiace, ma non crederò mai che veramente non erano venute loro in mente le parole superiore e privata". Anzi, sospetti al contrario: avrebbero addirittura scelto di perdere! Infine, chi sentenziava tranchant: "Mi innervosiscono". Quel che volete, ma le campionesse restano loro...