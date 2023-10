Reazione a Catena, si scatena l'odio verso le Amiche in onda: "Se ne vanno in torta"

07 ottobre 2023 a

a

a

Ormai epicentro della televisione italiana, almeno per quel che concerne il cosiddetto "access prime-time". Si parla di Reazione a Catena, il quiz in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni, una sorta di macchina da guerra in termini di share ed ascolti.

Fari puntati, in questo caso, sulla puntata di venerdì 6 ottobre, puntata nella quale si sono confermate campionesse "Le amiche in onda", che nella sfida per accedere al gioco finale hanno battuto "I metà a metà".

Negli ultimi giorni, su Reazione a Catena sta montando una polemica dovuta al fatto che, secondo parte del nutrito popolo di X che commenta in diretta la puntata, le Amiche in onda sarebbero favorite dagli autori: domande troppo semplici, catene che non presentano particolari difficoltà.

Ebbene, l'accusa è piovuta anche durante la puntata del 6 ottobre, nonostante la vittoria sfumata per le campionesse in carica, che disputavano il gioco finale partendo dalla bellezza di 137mila euro. Dunque eccoci alla catena finale, composta dalle seguenti parole: dentista, poltrona, comoda, pratica, mettere, strette, scarpe, piedi, superiore, scuola, privata, vita.

Reazione a catena, "mi sento male": la campionessa spiazza Liorni

La soluzione della catena era piuttosto semplice, in verità: biografia. Eppure le Amiche in onda hanno risposto "Bibbia". Inutile stare a sottolineare il diluvio di sfottò per la peculiare risposta. Per certo, come detto, in molti come spesso accade gridavano allo scandalo, al complottone: "Troppo facile! Troppo facile!". Eppure non hanno vinto. "Appena gliele fanno un po' più difficili vanno in torta", commentava tagliente un'utente.