Che tempo che fa, Fabio Fazio: "Ecco il mio primo ospite". Avevate dei dubbi?

Manca una settimana al ritorno in tv di Fabio Fazio, sempre con Che tempo che fa ma sul Nove, il tutto dopo il burrascoso addio alla Rai per il quale, il conduttore, continua a fare un po' il martire. Con lui anche Luciana Littizzetto e il cast storico della trasmissione. E così, a sette giorni dal via con la nuova avventura, Fabio Fazio si concede a una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre tutta la sua carriera. Fino all'attualità.

Perché ha lasciato la Rai?, chiedono al conduttore. "È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto. Ho avuto un’offerta importante ed entusiasmante per un ricominciamento. Da Warner Bros Discovery, un gruppo che mi cercava da sei anni", ammette, pur puntando il dito contro Viale Mazzini. Poi la stoccata a Matteo Salvini: conferma di aver contato il numero di attacchi ricevuti dal leghista, "ero arrivato a 124. Poi ho perso il conto".

Dunque, Fabio Fazio interpellato sul Pd, afferma: "Se fossi organico al Pd o a chiunque altro sicuramente sarei ancora in Rai. Non sono mai stato difeso, con buona pace degli illustri colleghi secondo cui ero tornato su Rai3 grazie al Pd. Non ho mai avuto nessun tipo di aiuto, e non mi sognerei di chiederlo". E perché? "Perché se chiedi aiuto hai finito di fare il tuo lavoro. La libertà è una sorta di solitudine. Non vivo a Roma ma a Milano, con la mia famiglia. Non frequento quasi nessuno. Se avessi avuto qualcuno dietro, i miei anni sarebbero stati diversi, sarei ancora su Rai 1 dove ero arrivato nel 2017", afferma negando ogni appoggio politico.

Quando gli ricordano come abbia l'etichetta di martire e che andrà a guadagnare di più nella nuova rete, risponde: "Mi trovi una sola affermazione in cui faccio il martire". Insomma, la spara grossissima. E ancora: "Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro ben pagato. E ho semplicemente raccontato come sono andate le cose". Ma quanto lo pagano? "L’aspetto meraviglioso di lavorare nel privato è poter rispondere a questa domanda: fatti miei". Infine, l'annuncio relativo all'ospite dalla prima puntata: "Patrick Zaki, e spero un’altra meravigliosa sorpresa. L’importante è che i nostri telespettatori ritrovino il programma", conclude Fabio Fazio. Insomma, il menù non cambierà. E non c'erano dubbi al riguardo.