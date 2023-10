Da noi a ruota libera, Spollon non trattiene l'emozione: "Vivo continuamente in questa ansia"

08 ottobre 2023 a

Pierpaolo Spollon ospite a Da noi... a ruota libera. L'attore racconta per la prima volta a Francesca Fialdini la sua vita privata e, in particolare, si sofferma sui figli. "Sono papà di due piccoli di 2 e 4 anni. Il mio è un mondo meraviglioso", esordisce l’attore di Doc e Blanca. Da sempre attento "a proteggere la sfera privata della mia vita", Spollon ringrazia i fan "che non hanno mai invaso questa mia parte personale. Anche se in molti ancora non ci credono". Poi, incalzato dalla conduttrice, trattiene a stento le emozioni e ammette: "Essere genitori è difficilissimo, soprattutto in questo periodo storico in cui le cose scorrono così velocemente. Insomma, vivo continuamente in questa ansia. Le mie ansie hanno l'ansia".

Ospiti della puntata di domenica 8 ottobre anche il cantautore Luca Gaudiano e poi, Nunzia De Girolamo. Quest'ultima, dopo i successi di Ciao Maschio ed Estate in Diretta, dal 10 ottobre conduce il nuovo talk Avanti Popolo, ogni martedì in prima serata su Rai 3. E, infine, Gabriele Ciancuto, "astronomo in erba"di soli 12 anni, che quest’estate ha scritto un libro in cui racconta ai bambini il sistema solare e i suoi segreti.