Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne fanno impazzire David Parenzo

David Parenzo li considera «pessimi esempi» e basterebbe questo dettaglio per simpatizzare con loro. I giovani li amano, non perdono una puntata della Zanzara da quando i due strani tizi hanno fatto la prima ospitata sfoderando un arsenale politicamente scorretto e, a suo modo, travolgente. I nuovi anti-eroi della trasmissione di Giuseppe Cruciani su Radio 24 sono gli ormai famigerati Nevio Lo Stirato e Filippo Champagne: il primo è un ex ludopatico pieno di debiti che lui dice finiti in prescrizione, 65 anni, che vive di espedienti e spopola su Tik Tok; l’altro è un nullafacente di 50 anni che si sveglia ogni giorno alle 18, non lavora, non ha responsabilità, indossa giacche a petto nudo e ha come motivazione esistenziale primaria il concetto di “gaina”, che non c’entra nulla con le belle ragazze ma con lo sballo, la sbronza. Il suo unico problema, il tardo pomeriggio quando si alza dal letto, è il seguente: dove andare a bere? «Voglio fare una serata al bar Armando di Cerea a Verona con la signora che ha messo il busto di Mussolini!», racconta a Cruciani, «idea geniale, spingiamo con i cavalli, sbocciamo da paura, tanta roba», dice con gergo milanese-giovanile davanti a un Parenzo che va in bestia: «Non è tanta roba, è una minchiata».

CHI SONO - Il tutto tra le risate zanzariane del padrone di casa, gli ascolti che fanno il botto e lo sdegno radical-chic di David, la cui figlia con sommo dispiacere è fan dei due loschi figuri; insomma, un mix di comico, trash e tragico come è lo stile della trasmissione di Radio 24. E che costituisce un efficace shampoo ai neuroni per l'ascoltatore che magari si sintonizza dopo ore di ufficio o in mezzo al trafficoIl vero nome di questo «eroe contemporaneo», così lo definiscono gli aficionados, è Filippo Romeo, che poi è fratello del senatore leghista Massimiliano Romeo (con cui i rapporti non sono buoni) ed è un influencer da oltre centomila follower su Instagram, dove nelle stories documenta la sua vita dissipata: «La cosa più bella è che non fai niente, è tutto oziare, non mi importa, sono ricco di famiglia». In una delle puntate, ancora disponibili su Youtube della Zanzara, David Parenzo si fa umiliare da Filippo Champagne proprio sul tema dello... champagne. «Signor Parenzo, ho visto una sua foto con una bottiglia. Ma come si fa? Una bottiglia da 12 euro più Iva... io capisco chi non se lo può permettere, ma lei ce l’ha la fresca!». Fresca, per i non milanesi, sta per “soldi”. «Scusi quanto deve costare una bottiglia?», domanda Cruciani, divertito come un bambino con le mani nella Nutella: «Tre gambe, due gambe». Tradotto: 300, 200 euro.

POPOLO DELLA “GAINA” - L’amico Nevio lo Stirato, più taciturno, se la spassa meno bene ma è ugualmente idolatrato dal “popolo della gaina”. “Stirato” significa “pieno di debiti”. Il suo intercalare «è regolare» è diventata l’espressione più usata dai ragazzini che non perdono una puntata della Zanzara. «Scusi, lei è stirato e questa estate è stato in vacanza a Forte dei marmi?», incalza Parenzo. «E regolare”, risponde. E Filippo: «Preferisco spendere diecimila euro in 5 giorni da leone che diecimila euro per quattro mesi a Viserbella come fa lei, Signor Parenzo». Ola. I due soggetti, che potrebbero puntare tranquillamente a una delle prossime edizioni del Grande Fratello con il solo e unisco scopo di farsi cacciare dopo due giorni, sono compagni di scorribande altamente discutibili. Fanno serate al Casinò di Lugano dove al blackjack gli capita di perdere parecchia “gaina”, cosa probabilmente ai confini della legalità o comunque della decenza, ma pace: la Zanzara è anche questo, senza regole e giudizi morali. Filippo gioca anche ai cavalli, ma non gli piace il poker, spiega che a una serata con una bella donna preferisce il gioco d’azzardo con l’amico Nevio. E qui scende il gelo, anche di Cruciani. È regolare.