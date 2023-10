Sonia Bruganelli, flirt con Spinalbese? Cena, messaggini e... questa foto

09 ottobre 2023 a

Un semplice scambio di messaggi è bastato a scatenare il gossip. Protagonisti Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Lei reduce dalla separazione da Paolo Bonolis, lui da tempo lontano da Belen Rodriguez. Tutto è iniziato da una foto condivisa dall'ex opinionista del Grande Fratello Vip. Qui la si vede al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Lo scatto parla chiaro: Bruganelli avrebbe cenato in compagnia dell'autore televisivo e della produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay.

Il sospetto però è che alla cena abbia partecipato anche l'ex concorrente del Gf. Ad alimentarlo un suo commento: "Manca il ragazzino lì in mezzo", scrive l'hair stylist facendo pensare che sia stato tagliato dalla foto. Immediata la replica dell'ex di Bonolis: "Non capisco a chi tu possa riferirti". Quanto basta a scatenare i più curiosi, convinti che tra i due ci possa essere qualcosa di più di un'amicizia.

Eppure la spiegazione più plausibile sarebbe quella del lavoro. D'altronde, ospite di Verissimo, Bruganelli non aveva escluso un ritorno di fiamma con Bonolis: "È difficile trovarne uno così. È veramente un uomo moderno. Una persona libera che mi ha insegnato la libertà. In questi mesi l'ho sempre avuto qui…qualunque cosa io abbia scelto e lui anche, io mi giravo e lui era qui, accanto a me. Come ci si separa da un'anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un'anima non ci si separa mai. Se ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli perché possa riaccadere. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati".