Le Iene, chi incorona Veronica Gentili: "Un abisso rispetto a Belen"

Veronica Gentili è stata promossa a pieni voti al debutto con Le Iene. “C’è un abisso rispetto a Belen Rodriguez”, ha scritto gossipetv.com, che ha posto l’accento sulle qualità della giornalista, che si è immediatamente calata nella conduzione dello storico di Italia Uno. Anche i dati di ascolto sono stati positivi, dato che Le Iene ha intrattenuto 1.139 milioni di spettatori con uno share pari all’8,5%, superiore a quello di Belve (6,3%) e dei vari talk show politici del martedì.

Un ottimo punto di partenza per la creatura di Davide Parenti, che evidentemente ha azzeccato la scelta del volto femminile. La Rodriguez era più showgirl che conduttrice e faceva fatica a metterci del suo nel programma, mentre la Gentili si è calata perfettamente nella parte: anzi, è stata anche più sciolta e simpatica di quando conduceva talk politici che la costringevano a essere per forza di cose più ingessata. A farle da spalla il confermato Max Angioni, che è reduce dall’esperienza positiva nella scorsa stagione dopo essere stato chiamato per una sostituzione-lampo: ha preso il posto di Teo Mammucari, che all’improvviso ha abbandonato Le Iene, si vocifera per una lite furente con Parenti.

Una rottura improvvisa e definitiva che è diventata una grande opportunità per Angioni, che adesso è stato affiancato dalla bravissima Gentili. L’esordio della giornalista ha convinto tutti, non resta che vedere se gli ascolti continueranno a essere buoni e magari a migliorare, considerando che nei dati relativi alla serata di martedì 3 ottobre c’è da considerare la presenza di Inter-Benfica, partita valida per i gironi di Champions League e trasmessa da Canale 5. I nerazzurri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Thuram e hanno vinto anche la serata degli ascolti, catturando oltre 4.3 milioni di spettatori pari al 21,1% di share.