Belen Rodriguez sta male? Arriva la risposta definitiva della showgirl

Roberto Tortora 06 ottobre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez sta male? Le voci sul suo stato di salute si rincorrono ormai da settimane e lo stesso Fabrizio Corona, commentando il forfait che l’argentina ha dato a Stasera “C’È Cattelan”, ha confermato sia a Domenica In sia a Belve che la showgirl non è in buone condizioni. E, come se non bastasse, il gossip sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino non accenna a placarsi.



Dal canto suo, Belen per ora tace, ma attraverso una Instagram stories ha fatto capire quanto poco gradisce questo chiacchiericcio, pubblicando un’affermazione fatta tempo fa dall’attore Elio Germano e che recita: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.

Lo schiaffo di De Martino a Belen Rodriguez: è lei la sua nuova donna?

È chiaro, comunque, che Belen Rodriguez stia vivendo un momento delicato e anche la sua eclissi dai riflettori e dagli studi televisivi fa riflettere. Al momento, infatti, non la vediamo impegnata né in progetti Mediaset né in alcun programma RAI. Alle Iene è stata sostituita in conduzione da Veronica Gentili e ha mollato anche Tu Si Que Vales. Le stanno vicino Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che in molti individuano come il suo nuovo compagno e con cui è stata spesso vista negli ultimi tempi, e la sorella Cecilia Rodriguez con la madre Veronica Cozzani, che sono corse da lei per aiutarla. Ignazio Moser e Cecilia, in particolare, si starebbero prendendo cura della figlia di Belen, Luna Marì, avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese. Ci si augura, ovviamente, che questo momento passi in fretta e che Belen possa tornar presto a calcare le scene.