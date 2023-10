Claudio Bisio, la sparata contro Salvini in tv: "Non è un esperto", scoppia il caso

15 ottobre 2023 a

Claudio Bisio attacca Matteo Salvini. Il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti di fatto da tempo rivendica la necessità da parte dell'Italia di un ritorno al nucleare. L'apertura delle centrali potrebbe mettere al riparo il nostro Paese da ricatti sul mercato energetico e dare slancio allo sviluppo del Paese. E il vicepremier ha più volte sottolineato anche la possibilità di realizzare una centrale nucleare proprio nella sua Milano: "Ho chiesto ai tecnici del mio ministero. Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare. Da milanese la prima centrale la vorrei a Milano - ha aggiunto Salvini - Lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città".

Salvini ha anche sottolineato che non bisogna cedere ai venti del lugo comune "fatelo, ma non nel mio giardino", ed è per questo motivo che il ministro ha anche messo la città di Milano nella lista delle possibili sedi della prima centrale nucleare.

Apriti cielo. Claudio Bisio, ospite a "In altre parole", il talk show del weekend di La7 condotto da Massimo Gramellini, non gradisce le parole di Salvini e risponde così, in modo, forse, fin troppo duro: "Non sono un esperto scientifico ma mi sembra che neanche Salvini lo sia tanto". E le parole di Bisio hanno strappato l'applauso del pubblico "rosso" e degli ospiti progressisti del talk di Gramellini. Nulla di nuovo. Infine anche Roberto Vecchioni si è unito al coro di "no" facendo da sponda alle parole di Claudio Bisio.