Caterina Balivo, dura replica a Selvaggia Lucarelli: "Str***? Non scelgo io"

Caterina Balivo non le manda a dire. Destinataria Selvaggia Lucarelli. Giorni fa l'opinionista e giudice di Ballando con le Stelle ha accusato la conduttrice di La volta buona di scegliere foto brutte. Ed ecco che a stretto giro è arrivata la replica. L'occasione? La presenza della moglie di Edoardo Vianello: "Già mi accusano che io scegliere le foto brutte…Io non trito nessuno, non scelgo nessuna foto", ha detto senza comunque fare nomi.

Una frecciata che ha strappato un sorriso all'ospite ma anche al pubblico. La Lucarelli invece, non aveva preso bene la scelta della Balivo. Tutto è iniziato con l'intervista a Nunzia De Girolamo, che ha parlato non solo del suo nuovo programma Avanti Popolo, ma anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle. E proprio qui la presentatrice di Rai 1 ha mostrato alla sua ospite le foto di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli chiedendole chi ‘trita’ (il gioco del chi butti giù dalla torre riveduto e corretto). E ad arrabbiarsi è stata la giurata: "Gentilezze: ma sì, scegliamo la foto in cui è più brutta e str**za…".

Eppure, come spiegato dalla Balivo, le immagini non vengono scelte da lei. Chiusa la parentesi "Lucarelli", la conduttrice ha ridato la parola alla moglie di Vianello che si è detta molto preoccupata per tutte le telefonate che riceverà nelle prossime ore, visto ciò che ha detto suo marito su alcuni suoi colleghi.