Calcioscommesse, clamoroso Fiorello su Fagioli: "Giocavo a tombola..."

Daniele Priori 18 ottobre 2023

a

a

Fiorello è tornato puntuale, anzi, alla fine addirittura in anticipo: Aspettando Viva Rai2!, contenitore social in onda su RaiPlay, ci tiene buona compagnia (ovviamente all’alba). Uno spazio pieno di anticipazioni e voglia di dire la sua, naturalmente alla Fiorello-maniera. Rileggendo col metro dell’ironia e della leggerezza fatti e personaggi più o meno seri che sotto i colpi di Fiorello diventano divertenti o al massimo tragicomici, coi giocatori di serie A e il nuovo calcioscommesse primi bersagli preferiti, assieme a Fabio Fazio nell’antipasto di quella che si annuncia come una stagione di albe infuocate, grazie proprio alla licenza di colpire chiunque che Fiorello da una vita si prende senza pensarci troppo.

Restano nel mirino i residenti di via Asiago, sede (stradale) della scorsa edizione di Viva Rai2! che hanno proclamato una sorta di assemblea condominiale permanente perché Fiore e tutta la sua nutrita banda di mattutini spostassero il glass. Missione compiuta. Con Fiore che ha risposto trasformando anche la ricerca del nuovo sito, sotto il solleone, in qualcosa di simile a un evento social, tipo caccia del tesoro in giro per Roma. Con la nuova postazione che sarà, da lunedì 6 novembre prossimo, in pianta stabile al Foro Italico, tra i campi degli Internazionali di Tennis e lo stadio Olimpico di Roma dove praticamente non dorme nessuno.

VENDETTA SU VIA ASIAGO - «Adesso, però, e per le prossime due siamo in un bar di via di Vigna Stelluti - ha detto Fiore all’esordio nella location provvisiora - dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl...». E vabbé. Vendetta consumata. Senza rancore.

Aspettando Viva Rai2! è dunque partito, tra una battuta e l’altra, una rivelazione seria e mille boutade, presente ovviamente anche ” la spalla ufficiale, Fabrizio Biggio. Evento nell’evento. Anzi. Evento nell’attesa dell’evento. Nel tentativo, in cui Fiore è praticamente un mago, di trasformare in sorrisi le facce assonnate dei suoi numerosissimi follower, sfogliando i giornali coi suoi amici dalle 6 del mattino, sparando battute potenti e capaci di rimbalzare per l’intera giornata nel rullo delle notizie o, più semplicemente, di bocca in bocca tra gli spettatori. Cosa che certamente allo showman interessa di più.

Al punto che quest’anno, oltre a quella notturna su RaiUno, ci sarà anche una replica per i radioascoltatori RadioRai 2 alle 14. In onore della magia di Rosario. Un Fiore che dall’alba in poi è diventato pressoché imprescindibile nel campo di Mamma Rai. Che gli lascia la possibilità (che lui certamente si sarebbe preso in ogni caso) di toccare anche i nervi scoperti, come la vicenda dell’addio e della nuova vita di Fabio Fazio sul Nove. «Sono passato domenica da viale Mazzini e si sentivano solo lamenti, piangevano tutti» che poi però Fiorello con la prontezza di un falco, proietta sul dibattito politico in corso. Tema: la manovra economica in via di approvazione: «Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che l’abbonamento ora sia sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?».

IL MULO E LA MANSARDA - «Però- ha continuato - pare ci saranno anche ripercussioni sui programmi: «Il Cavallo e la Torre diventerà Il mulo e la mansarda; Tale e Quale Show sarà Gli assomiglia giusto un pelino show e Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo...». Per arrivare ovviamente al fatto del momento. Troppo grave davvero tutto quello che succede nel mondo, anche quello del calcio con i giocatori scommettitori di Serie A. E Corona che per stanarli «usa il metodo Amadeus», facendo un nome alla volta. Da Fagioli “paziente zero” a tutti gli altri. Fino all’esortazione, a Nonno Ruggiero, a prepararsi per giocare gli Europei: «Qui è capace che dobbiamo andare noi, anche perché il ritiro è stato spostato da Coverciano a Saint-Vincent». Che poi non sarebbe un’idea così cattiva, visto che Fiore è il nuovo Re Mida. Qualsiasi cosa tocchi, notoriamente, diventa oro. Che possa succedere pure alla Nazionale di calcio? Prima però ci sarà un’altra annata di Viva Rai2! da vivere. E c’è da scommettere (anzi no) che sarà un successo. No, perché è talmente certo che le quote sarebbero troppo basse.