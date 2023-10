Fiorello, "solo per romperci i cog***i": nuovo caso a Viva Rai 2

16 ottobre 2023 a

a

a

"Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogli***", ironizza Fiorello nell'apertura della diretta su Instagram, in attesa di Viva Rai2! che andrà in onda il prossimo 6 novembre, dal lunedì al venerdì su Rai 2. Lo showman si è collegato da una postazione "improvvisata" in un bar di via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord.

Fiorello ha intrattenuto come sempre i seguaci e gli spettatori social e su RaiPlay con la rassegna stampa, dominata dalle vicende legate alle scommesse nel mondo del calcio. Con tanti giocatori della nazionale "beccati", il conduttore non ha potuto fare a meno di dire la sua sfogliando alcuni titoli di giornale, partendo da quello de Il Corriere dello Sport: "Questa è una cosa seria, ragazzi. Rischiano addirittura di saltare gli Europei. Ma menomale che ci sono loro, in questo momento qua".

Viva Rai2, torna Fiorello con tutta la sua banda: chi sarà il primo ospite

Lo showman non ha potuto poi fare a meno di ironizzare su questa vicenda delicata, partita dalla "confessione" di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus: "Fagioli è stato il paziente zero, come lo chiamo io. Ha raccontato tutto, è partito proprio dall'inizio 'io giocavo a tombola'...". E sulla vicenda ha infine ironizzato anche Tommaso Paradiso, primo ospite di questa puntata: "Visto che c'era la sosta nazionali, dovevano riempire un po' i giornali...".

Artista "crossmediale" unico nel suo genere, Fiorello a Viva Rai2! mette insieme la tv tradizionale, la piattaforma streaming con Rai Play, i social network e la radio: la grande novità di quest'anno, infatti, è che Rosario Fiorello torna su Rai Radio 2 alle due del pomeriggio.