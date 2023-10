Calcioscommesse, lo schiaffo di Fiorello: "Meno male che i calciatori..."

16 ottobre 2023 a

La seconda stagione di Viva Rai 2 comincerà il prossimo 6 novembre, ma Fiorello sembra già "on fire" e ha deciso di arroventare l'ultima parte di queste sue lunghissime vacanze dalla tv. Il conduttore siciliano è intervenuto con una incursione nel corso di Non è un Paese per giovani, il programma radiofonico condotto da Massimo Cervelli e dalla firma del Corriere della Sera Tommaso Labate su Rai Radio 2, e ne ha avuto per tutto e per tutti, come suo solito.

Innanzitutto, Fabrizio Corona e lo scandalo scommesse sollevato dall'ex re dei paparazzi. Sul suo nuovo sito Dillinger-news, ha infatti anticipato i nomi di quattro calciatori coinvolti a vario titolo in una inchiesta che potrebbe terremotare il nostro pallone: lo juventino Nicolò Fagioli per primo, l'ex romanista Niccolò Zaniolo e l'ex milanista Sandro Tonali (oggi in Inghilterra, rispettivamente in forza ad Aston Villa e Newcastle) poi, infine (stavolta senza conferme) l'altro giovane giallorosso Nicola Zalewski.

"È difficile non pensare a quanto sta accadendo in Medio Oriente - ha spiegato Fiore, serissimo -. Meno male che i calciatori ci hanno dato questa boccata d’ossigeno, almeno sappiamo di cosa parlare. Scommettete...". Una perfida ironia bissata subito dopo: "Corona annunciando il nome dei giocatori coinvolti ha copiato il modus operandi di Amadeus con i cantanti in gara a Sanremo. Non si è inventato nulla. Io, invece, sarò il Corona dello showbiz. C’è un picchettaro. Nel mondo dello spettacolo si scommette moltissimo sullo share e i dati di ascolto".

Al di à delle risate sulla cronaca, anche la più scottante, Fiorello non ha potuto non commentare l'exploit degli ascolti di Che tempo che fa, che ha lasciato Rai3 per approdare al Nove, su Discovery. ""Roberto Sergio starà rosicando ma l’ad Rai non c’entra nulla. È arrivato a giochi fatti. Faccio i complimenti a Fabio Fazio, il monologo di Michele Serra sulla guerra in Medio Oriente andrebbe fatto ascoltare nelle scuole"..

Infine, una golosa chicca sulla stagione al via di Viva Rai 2: il promo ha come colonna sonora il tormentone Manuela di Julio Iglesias ma è stato bloccato. "La Rai non ha pagato i diritti del brano. Ma abbiamo trovato un escamotage - spiega Fiorello -: il maestro Enrico Cremonesi e Danti hanno fatto una versione della canzone con le note cambiate. Perché dare i soldi a Julio, che ne ha già tanti?".