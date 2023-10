Fiorello al veleno: "Canone più basso? Forse perché è andato via Fazio"

17 ottobre 2023 a

Rosario Fiorello è tornato più in forma che mai con il format che anticipa il suo programma. Aspettando Viva Rai 2 è il glass provvisorio, situato in via di Vigna Stelluti, nel quartiere di Roma Nord. Lo showman siciliano, nell'attesa di trasferirsi al Foro Italico, intrattiene già i suoi fan. Viva Rai 2, invece, tornerà in tv il prossimo 6 novembre. Nel frattempo, sono già arrivate le prime stoccate: al canone Rai, alla manovra di Giorgia Meloni e all'addio di Fabio Fazio che ha preferito canale Nove con il suo programma Che tempo che fa.

"Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso - ha detto Fiorello ad Aspettando Viva Rai 2 -, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?". La battuta immancabile al collega non poteva che arrivare puntuale nella rassegna mattutina dello showman. "Io sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti - ha scherzato ancora -. È andata così, inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. 'Il Cavallo e la Torre' diventerà 'Il mulo e la mansarda'; il 'Tale e Quale Show' sarà 'Gli assomiglia giusto un pelino show'. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo...".

Il debutto di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il resto del gruppo di Che tempo che fa ha fatto registrare un boom di ascolti, portando al Nove ben 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5%, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast.