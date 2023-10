Can Yaman, il raptus contro un fan: gli chiede una foto, finisce malissimo?

20 ottobre 2023 a

Can Yaman è tornato al centro di un polverone mediatico. L'attore turco si trova a Palermo per le riprese della seconda stagione della serie tv Viola come il mare. E, dato la popolarità di cui gode, numerosi fan si appostano fuori dagli studi e dal set, in attesa di un suo saluto. Ma il divo sembra non avere troppa cura dei suoi ammiratori. In un video, diventato subito virale, si vede l'attore turco gettare a terra in modo aggressivo e violento il telefono di un "fan" molto invadente.

L'attore, travolto dalle critiche, ha voluto dire la sua tramite una storia su Instagram. "I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tanto meno ha salutato - spiega Can Yaman - Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte. Quando finalmente gli ha permesso di salire in macchina, ha continuato a riprendermi a un centimetro, come se fossi un animale in gabbia o un oggetto. Quello non è un fan, io riesco a capire chi è un fan e chi no. Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero, che mi rispetta e soprattutto che non mi molesta".

L'attore, però, non è nuovo a episodio di questo tipo. Sempre a Palermo, circa un mese fa, Can Yaman aveva aggredito la titolare di un negozio d'abbigliamento perché, a suo dire, la musica proveniente dal suo negozio lo distraeva dal suo lavoro. "È entrato nel mio negozio come una furia, dicendomi di spegnere la musica. Hanno dovuto trattenerlo in quattro perché voleva avventarsi contro di me – ha dichiarato la commerciante - Ha anche dato un calcio a una delle persone che tentavano di tenerlo fermo. Io mi sono spaventata moltissimo”.