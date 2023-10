Che tempo che fa, ecco Patrick Zaki: tempismo perfetto, la mossa di Fabio Fazio

19 ottobre 2023 a

Alla fine, si farà: Patrick Zaki sarà ospite della seconda puntata di Che Tempo Che fa che andrà in onda domenica dalle 19.30 sul Nove. L'annuncio con un post pubblicato sull'account Instagram della trasmissione. Zaki avrebbe dovuto partecipare alla puntata inaugurale del programma condotto da Fabio Fazio, quest'anno in onda su Discovery e il Canale Nove dopo 23 stagioni ininterrottamente sui tre canali della Rai.

La presenza dello studente egiziano dell'Università di Bologna, per molti mesi incarcerato al Cairo e tornato in libertà grazie soprattutto all'interessamento di Palazzo Chigi, era stata "congelata" e rinviata a causa delle parole dello stesso Zaki sul conflitto in Israele. Durissimi giudizi contro il presidente Netanyahu (definito un "serial killer") e palesemente filo-Palestina fin dalle ore successive alla strage di civili perpetrata da Hamas sabato 7 ottobre.

Fazio aveva sostituito Zaki con la senatrice Liliana Segre, preferendo forse evitare polemiche al debutto. Il giovane egiziano ora potrà presentare con maggiore tranquillità il suo libro in uscita per La Nave di Teseo, Sogni e illusioni di libertà. Sarà interessante però vedere se il conduttore gli farà qualche domanda sull'attualità, con il Medio Oriente ancora più infiammato rispetto allo choc di 10 giorni fa, magari mettendo in luce la sua fiera posizione anti-israeliana ribadita in questi giorni tra interviste e altri post social, oppure si accontenterà di non mettere in difficoltà l'ospite eccellente, glissando sul tema.

In entrambi i casi, l'attesa è anche per gli effetti della tanto attesa intervista sugli ascolti, da record all'esordio con il 10,5% sul Nove e un 13% complessivo nel simulcast su tutte le reti del gruppo, e la seconda miglior performance della serata con solo Rai 1 finita davanti.