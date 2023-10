Giuseppe Tornatore, il ritorno con la serie de "Il Camorrista"

Annamaria Piacentini 27 ottobre 2023 a

a

a

“Più ci penso, più trovo strano aver ritrovato le cinque puntate di una serie destinata alla tv “, spiega il regista, Avevo 28 anni e tutto cominciò da li.” Tornatore era un regista che, pur giovanissimo, aveva lo stile e lo sguardo di un grande professionista della macchina da presa. E da buon siciliano era capace anche di sognare e di credere in ciò che faceva. Già molto stimato, dai registi più attempati, sognava di fare un tipo di cinema diverso, capace di mettere in evidenza fatti e misfatti della nostra Italia. Un giorno parlarono di lui a Goffredo Lombardo della Titanus. Lo incontrò, e Lombardo che il cinema lo aveva fatto con grande successo , capì che quel giovanotto aveva delle brillanti idee. Gli propose sì, la serie (che in Italia ancora non c'era) , ma anche il film che doveva mantenere lo stesso titolo “IL CAMORRISTA”.

Maestro Tornatore, è stata ritrovata la serie stranamente sparita dalla circolazione. Cosa accadde?

“Era il 1985, una serie televisiva era quasi un azzardo, ma l'idea mi sembraba originale Grazie a Goffredo Lombardo girai contemporaneamente serie e film.”

Ma la serie nessuno l'ha vista. Perchè ora sono in circolazione?

“ Misteriosamente, dopo 40 anni quelle puntate sono rimerse dal nulla. E Giudo Lombardo, figlio di Goffredo , insieme ai dirigenti della Titanus, mi hanno chiesto di rieditarle. E' stata una bella impresa. Le puntate sono passate da circa un'ora a 55 minuti, ho trovato dei difetti di esordio. Ero giovane e al primo film. Devo ammettere che è stato un lavoro che non mi sarei mai aspettato di fare”.



La serie sparì, ma il film andò bene?

“Non molto, trattava un tema difficile, scottante. Raccontava i fatti di quel momento: la politica, gli inciuci, le brigate rosse. Era un film intenso, e ora rivedere tutto questo è un modo per riflettere. “



Un tuffo nel passato...

“Anche un fatto storico, quell'Italia ci racconta tante cose, come quella di riconsiderare ciò che è cambiato”.



Quando rivedremo la serie tv?

“Spero presto, sono in attesa di conoscere la data”..



Premio Oscar, film bellissimi e successo, Ma che emozione è stata rimettere le mani sul suo primo film?

“Ho capito quanto mi impegnavo e tutto il percorso fatto. Ma la mia emozione continua...”